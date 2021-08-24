Морпехи из Абхазии впервые приняли участие в конкурсе "Морской десант"

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Команда из Абхазии впервые приняла участие в конкурсе "Морской десант" в Приморье в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2021", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

23 августа прошел первый день финального этапа конкурса по полевой выучке "Морской десант", в рамках которого состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц на полигоне Клерк Тихоокеанского флота.

В этом году в эстафете первый раз приняли участие два союзных экипажа Абхазии и России.

На этапе конкурса "Эстафета" команды на современных БТР-82А преодолевали девятикилометровый маршрут с водными участками, естественными и искусственными препятствиями, на отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.

Наилучший результат на этапе "Эстафета" показала команда России с результатом один час восемь минут 33 секунды, установив рекорд трассы.

Конкурс "Морской десант-2021" проходит на двух полигонах морской пехоты ТОФ с 22 по 29 августа. Следующих два этапа – "Полоса препятствий" и "Тропа выживания" – состоятся на полигоне Горностай в пригороде Владивостока 25 и 27 августа.

В конкурсе также участвуют морпехи Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла.