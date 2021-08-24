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Студенты на лекции

Стало известно, какими вакцинами смогут привиться иностранные студенты в России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против коронавируса, и это будет общей политикой.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Иностранные студенты российских вузов, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, смогут привиться любой из зарегистрированных в России вакцин от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

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Тем студентам, у которых полиса ОМС нет, будет доступен "Спутник Лайт", отметил министр.

"Иностранцы, у которых есть полис ОМС, смогут привиться по общим правилам любой из зарегистрированных вакцин. Остальным будет доступен "Спутник Лайт", - сообщает аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на Фалькова.

По словам Фалькова, по поручению оперштаба министерство доработало алгоритм организации работы с иностранными студентами. Так отмечается, что они смогут прибыть в Россию на обучение вне зависимости от возобновления авиасообщений. 

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