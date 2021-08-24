Абхазские команды приняли участие в трех конкурсах на форуме "АрМИ-2021"

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Военнослужащие из Абхазии приняли участие в конкурсах "Тактический стрелок", "Эльбрусско

е кольцо" и "Танковый биатлон", рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника управления боевой и морально-психологической подготовки Минобороны Абхазии Томас Чолария.

По его словам, в конкурсе "Тактический стрелок" команда из Абхазии заняла девятое из 17 мест, в "Эльбрусском кольце" шестое из девяти мест.

"Для нас это хороший результат, потому что мы принимаем участие в этих дисциплинах впервые. Наши ребята схватывают все быстро, думаю, ближе к концу конкурса команда повысит результативность", - сказал он.

Абхазские военнослужащие были дисквалифицированы из конкурса "Танковый биатлон", так как в ходе соревнований возникли технические сложности и, по словам Чолария, подвел "юношеский максимализм" молодого экипажа.

Чолария подчеркнул, что для абхазской команды участие в такого рода масштабном мероприятии большой опыт и шанс заявить о себе и представить страну. Также в интервью радио Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача рассказал, что участникам команд удалось представить вне конкурсов культуру и блюда абхазской кухни, которые всем пришлись по вкусу.

Кроме того, команда познакомилась с военнослужащими из Венесуэлы, и было решено, что абхазские военные примут участие в играх, которые вскоре пройдут в стране.

Армейские международные игры в этом году пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

В этом году в конкурсе принимают участие 19 сборных, которые разбиты на два дивизиона. В первом дивизионе 11 сборных: победители и призеры 2020 года – Россия, Китай, Белоруссия, а также сборные, показавшие лучшие результаты в предыдущее годы – Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и победитель второго дивизиона 2020 года сборная Вьетнама.