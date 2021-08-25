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Испытание оружием: Абхазия выступит в новом этапе Эльбрусского кольца

Испытание оружием: Абхазия выступит в новом этапе "Эльбрусского кольца"

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
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Согласно жеребьевке команда абхазских военных альпинистов выступает четвертой в международном конкурсе на звание лучшего высокогорного подразделения "Эльбрусское кольцо".

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Военнослужащие Абхазии, России, Китая, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Индии будут соревноваться в выполнении пятой специальной задачи "Стрельба в составе групп" в конкурсе на звание лучшего высокогорного подразделения "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

Это единственное испытание конкурса, требующее применения штатного оружия по назначению.

Участники выполнят стрельбу на дальность до 250 метров, поразят 36 мишеней - для стрелков, пулеметчиков и снайперов, - установленных на четырех рубежах для стрельбы.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Абхазия выступит четвертой на конкурсе "Эльбрусское кольцо"

По итогам первого этапа соревнований, который включает в себя специальные задачи "Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе", "Ориентирование в горной местности", "Лазание в связках", "Горная полоса препятствий" и "Стрельба в составе группы", будет определен победитель промежуточного этапа "Эльбрусского кольца".

Высокогорные подразделения команд-участниц уже соревновались в индивидуальном лазании.

Специальную задачу конкурсанты выполнили на искусственном скальном рельефе высотой 15 метров. 

При оценке действий военнослужащих на соревнованиях задействована новая автоматическая система фиксации результата и страховки.

  • Высокогорные подразделения соревновались в индивидуальном лазании на «Эльбрусском кольце» в Кабардино-Балкарии
    © Foto / пресс-служба ЮВО
  • Высокогорные подразделения соревновались в индивидуальном лазании на «Эльбрусском кольце» в Кабардино-Балкарии
    © Foto / пресс-служба ЮВО
  • Высокогорные подразделения соревновались в индивидуальном лазании на «Эльбрусском кольце» в Кабардино-Балкарии
    © Foto / пресс-служба ЮВО
  • Высокогорные подразделения выполнят единственную с боевой стрельбой специальную задачу конкурса «Эльбрусского кольца»
    © Foto / пресс-служба ЮВО
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© Foto / пресс-служба ЮВО
Высокогорные подразделения соревновались в индивидуальном лазании на «Эльбрусском кольце» в Кабардино-Балкарии

По словам судьи соревнований полковника Александра Яковенко, уровень команд по отношению к предыдущим годам очень сильно вырос, высокогорные подразделения показывают результаты, сопоставимые с чемпионатами международного класса.

"Впервые в нашем соревновании выступают команды Абхазии и Пакистана, которые продемонстрировали отличные результаты. Впереди 14 этапов различных соревновательных процессов, поэтому каждая команда сможет достойно выступить и набрать достаточное количество баллов", – добавил Яковенко.

Всего в международных соревнованиях "Эльбрусское кольцо" принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

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