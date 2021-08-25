16:09 25 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.74
  • EUR86.58
Поиск
Российское издание журнала Forbes

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

© Sputnik
В мире
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/19/1033100459.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210825/1033100421/Forbes-sostavil-reyting-samykh-bogatykh-zhenschin-Rossii.html

Издание Forbes опубликовало очередной рейтинг богатейших женщин Российской Федерации. В настоящем рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 12 июля 2021 года.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке самых богатых женщин России, пишет Forbes.

Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Когда она впервые вошла в список богатейших людей страны в 2018 году, ее состояние составляло 600 миллионов долларов.

В тройку лидеров списка Forbes также вошли экс-владелица ЗАО "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО "Группа Черкизово" Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

Четвертое место заняла дочь совладельца компании "Лукойл" и президента московского "Спартака" Леонида Федуна Екатерина с состоянием в 900 миллионов долларов. На пятой строчке расположилась совладелица сети супермаркетов "Светофор" Валентина Шнайдер со своей семьей.

В десятку богатейших женщин России также вошли: акционер компании "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева, владелица акций "Фосагро" Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (вместе с мужем владеет 49,9% компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует 32,3% группы "Согаз"), совладелица и основатель группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, а также бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос в августе вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира. В июле лидером стал президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Афганистан – загадочная страна с тяжелой судьбой
Боевая стрельба из "Града": учения в армейском корпусе Северного флота
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться