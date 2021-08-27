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Мужчина осужден за попытку вывезти из России в Абхазию наркотики

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Правонарушителя остановили на пешеходной составляющей МАПП "Адлер" при выезде из Российской Федерации в Республику Абхазия.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Гражданин одной из закавказских республик осужден за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Адлерским районным судом города Сочи ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

При личном осмотре на пропускном пункте "Адлер" у мужчины обнаружили два свертка с кристаллическим веществом белого цвета и капсулами. После изъятия вещество было направлено на проведение исследования в экспертно-криминалистический отдел УВД по Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Экспертиза показала, что вещества - наркотическое средство мефедрон и сильнодействующее средство прегабалин.

Приговор вступил в законную силу.

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