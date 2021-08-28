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В Сочи на набережной сгорело кафе

© Foto / Пресс-служба МЧС РФ
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Sputnik Абхазия
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В районе центральной набережной "Маяк" в Сочи загорелось кафе, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Пожар в кафе на набережной в Сочи локализован, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Локализация пожара в кафе на Приморском набережной Сочи зафиксирована в 21:58 на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал, эвакуация не понадобилась.

К тушению пожара было привлечено 29 человек и девять единиц техники. На тушение пожара было подано пять пожарных стволов Дельта. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении в кафе.

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