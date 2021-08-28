Команда Абхазии прошла еще один этап в конкурсе "Эльбрусское кольцо"

Высокогорные подразделения России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в полном составе с оружием и снаряжением выполнили седьмую специальную задачу конкурса "Навесная переправа через горную реку".

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Команда Абхазии выполнила специальное задание и переправилась через горную реку Терскол в ходе международного конкурса "Эльбрусское кольцо", об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Команда России быстрее всех переправилась через Терскол и установила новый рекорд по выполнению "Навесной переправы через горную руку". Испытание было пройдено за шесть минут и пять секунд, в прошлом году с этим же заданием российские военнослужащие справились на одну минуту 32 секунды дольше.

Второй результат показала команда Узбекистана, с результатом шесть минут 28 секунд. На третьем месте команда Индии, которая переправилась на другой берег реки за семь минут две секунды.

Под контролем судебной комиссии конкурса и инструкторов военнослужащие соорудили навесную переправу через реку, построили перила, организовали страховку и переправу в составе. На данном этапе военнослужащие продемонстрировали навыки постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.

Первый военнослужащий, который переправлялся через горную реку в брод с бревном, крепил веревки переправы к опоре.

С помощью специального альпинистского грузоподъемного устройства, закрепленные на обоих берегах, веревки быстро натягивались, и по ним с противоположного берега переправлялись военнослужащие. Переправа одного военнослужащего занимала в среднем 10–15 секунд.

Один из участников российской команды старший лейтенант Филлипов Даниил объяснил, что задача сложная, так как вода очень холодная, поток очень бурный, а под водой валуны, который катаются по дну, что может быть опасным.