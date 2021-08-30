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Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки Миссисипи

© AFP 2019 / HANDOUT
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Sputnik Абхазия
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Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить помощь пострадавшим.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Ураган "Ида", бушующий над южным американским штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении, сообщил телеканалу CNN гидролог Геологической службы США Скотт Перьен. Об этом передает РИА Новости.

© Sputnik / Акоп Кущян
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"Чрезвычайное необычное" явление ученый объяснил как сильным ветром, чья скорость временами превышает 240 километров в час, так и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.

"Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении", - сказал Перьен. сам он работает в окрестностях Нового Орлеана, также оказавшегося под ударом стихии.

Ученый говорит, что смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.

Ураган, которому присвоена вторая категория из пяти возможных, в воскресенье обрушился на побережье Луизианы и свирепствует над штатом, где скорость ветра превышает 165 километров в час. Крупный город Новый Орлеан, согласно сообщениям местных властей, оказался полностью обесточен из-за воздействия урагана. Отдельно сообщалось об одном погибшем в результате обрушения стихии.

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