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Очевидец рассказал, что американцы после теракта в Кабуле стреляли по толпе

© AFP 2019 / Wakil Kohsar
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Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула 26 августа, ответственность за них взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Жертвами теракта стали 13 американских солдат и около 200 афганцев.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Американские военные 26 августа сразу после теракта в аэропорту Кабула открыли огонь по мирным людям, стреляя даже по упавшим на землю, сообщил телеканал RT со ссылкой на выживших очевидцев.

"Американцы думали, что в толпе еще смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу", — рассказал один из пострадавших.

По словам других свидетелей, "только малая часть погибла от взрыва", остальных в панике расстреляли солдаты. По их словам, американцы стояли у въезда в аэропорт линией, плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, а военнослужащие впали в панику.

© Видео Ruptly / Associated Press / Aśvaka - News Agency
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Хирург одной из кабульских больниц косвенно подтвердил телеканалу эту версию, описав пациента, у которого было пять и осколочных, и огнестрельных ранений. Мужчина не выжил.

Двадцать девятого августа американский беспилотник уничтожил в Кабуле автомобиль, который, как сообщалось, перевозил большое количество взрывчатки. При этом погибли 12 человек, включая детей.

Тридцатого августа боевики ИГ* выпустили по аэропорту шесть ракет, пять из них перехватила система противоракетной обороны США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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