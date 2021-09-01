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Автомобильная развязка в Сочи

В Сочи ограничат движение из-за проведения "Формулы-1"

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В мире
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Sputnik Абхазия
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На прилегающей к автодрому территории будут работать контрольно-пропускные пункты на время действия ограничений.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Движение транспорта будет ограничено по Федеральной территории Сириус в Сочи с 7:00 23 сентября до 23:00 26 сентября 2021 года из-за проведения российского этапа гонок "Формулы-1", сообщает администрация Сочи.

Будет запрещено движение грузового транспорта по дорогам общего пользования федерального значения, а также будет введено ограничение для легковых автомобилей в зоне автодрома, если они не будут иметь соответствующей аккредитации. Исключением станут такси и маршрутные транспортные средства.

На время проведения спортивных мероприятий в пиковое время, с 16:00 до 22:00, будет увеличено количество автобусов.

Этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября. Перед соревнованиями трассы отремонтировали, чтобы они соответствовали требованиям лицензии FIA.

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