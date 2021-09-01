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Путин рассказал школьникам о выборе жизненного пути

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В День знаний президент России Владимир Путин пообщался с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке и посоветовал школьникам определить себе цель, не бояться мечтать и верить в себя

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что с юношеского возраста думал о выборе своего пути в жизни, строил планы, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Каждый человек себя ищет, выбирает, выбирает свой путь, и я этим занимался, начиная с 16-17 лет. Я думал об этом, строил всякие планы", - поделился Путин, общаясь со школьниками.

По его словам, самое главное - это определить цель, если она ясна и понятна, то тогда есть все шансы достичь ее. "Тогда человек начинает искать все пути и шансы реализации этой задачи, решения этих вопросов, связанных с достижением цели. Поэтому самое главное - это найти себя, цель. И вторая важнейшая составляющая - не бояться мечтать, верить в себя, и тогда успех обеспечен", - добавил президент.

Путин рассказал, что в детстве думал о профессии моряка, летчика и даже разведчика.

"Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком - я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: хочу быть разведчиком и тебя берут в разведку. Так, вроде, не бывает, но у меня так получилось", - рассказал президент России.

При этом Путин подчеркнул, что главным его желанием было служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась. Он добавил, что и школа, и семья, и все его окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству.

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