12:54 02 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.19
  • EUR86.39
Поиск

Момент падения дерева на трассу в Сочи попал на видео

© Foto / соцсети
В мире
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/02/1033141142.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210902/1033141302/Upavshee-derevo-perekrylo-dvizhenie-na-federalnoy-trasse-v-Sochi-.html

На территории Краснодарского края сохраняют действие экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Огромный кипарис упал на проезжую часть по улице Ленина в Адлере, перекрыв движение.

Из-за происшествия образовалась огромная пробка. Автомобильный затор растянулся практически на десять километров до Хосты.

По предварительной информации, пострадавших нет. 

Спасатели МЧС России по Краснодарскому краю оперативно прибыли на место происшествия и убрали с дороги рухнувшее дерево. Его распили на части и на нескольких грузовых автомобилях вывезли ветки.

В настоящее время трасса на въезде в Адлер полностью открыта.

В Краснодарском крае из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Слезы, радость, школа: 1 сентября в Абхазии
Выполнение заключительного этапа конкурса "Тактический стрелок" АрМИ 2021
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться