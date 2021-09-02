Момент падения дерева на трассу в Сочи попал на видео

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Огромный кипарис упал на проезжую часть по улице Ленина в Адлере, перекрыв движение.
Из-за происшествия образовалась огромная пробка. Автомобильный затор растянулся практически на десять километров до Хосты.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Спасатели МЧС России по Краснодарскому краю оперативно прибыли на место происшествия и убрали с дороги рухнувшее дерево. Его распили на части и на нескольких грузовых автомобилях вывезли ветки.
В настоящее время трасса на въезде в Адлер полностью открыта.
В Краснодарском крае из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.