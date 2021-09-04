Правительство России расширило перечень наиболее востребованных профессий

Студенты, получающие образование по востребованным профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства России.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Правительство России расширило список наиболее востребованных профессий в экономике, сообщила пресс-служба.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В новый перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм.

В документ включили специальности из соцсферы и сферы обслуживания.

В числе специальностей, добавленных в перечень: "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". А в числе профессий: "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".

Студенты, получающие образование по указанным профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства.

Ежегодно в качестве дополнительного поощрения студентам назначаются выплаты за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.