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Иммунолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

© Sputnik / Мурад Оруджев
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Sputnik Абхазия
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Роспотребнадзор проводит пятый этап исследования по оценке коллективного иммунитета к COVID-19.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Коронавирус станет сезонным заболеванием, а не круглогодичным заболеванием, когда человечество накопит уровень коллективного иммунитета как минимум в 80%, пишет агентство Прайм со ссылкой на директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арега Тотоляна.

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Российские ученые уже больше года оценивают показатели коллективного иммунитета к коронавирусу по 26 регионам.

Тотолян отметил важность того, чтобы люди с иммунитетом — и переболевшие, и прошедшие вакцинацию — были равномерно распределены по популяции. Благодаря такому распределению, будет достигнут необходимый эффект.

"С учетом того, что у переболевших уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что ковид периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения — переболев или получив вакцину", — отметил Тотлян в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 200 летальных исходов, выздоровел 6 270 731 человек.

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