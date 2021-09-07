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Умер российский художник-сценограф Борис Краснов

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Абхазия
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Краснов известен своими постановками для Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева. Он режиссировал "Рождественские встречи" Пугачевой.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. В возрасте 60 лет умер российский художник-сценограф Борис Краснов, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Краснова Александра Добровинского.

Он сообщил, что смерть наступила от последствий перенесенного инсульта.

Как пишут СМИ с августа Краснов находился в хосписе после инсульта и перенесенного коронавируса.

Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991 года режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.

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