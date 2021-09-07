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Работы лауреатов конкурса имени Стенина покажут в Сочи

© Foto / Юрий Смитюк
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210907/1033163555/Raboty-laureatov-konkursa-imeni-Stenina-pokazhut-v-Sochi.html

Выставка открыта для посещения всех гостей и зрителей Выставочного центра гранд-отеля "Жемчужина" в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Фотографии лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина разных лет станут частью экспозиции, которая откроется 10 сентября в Выставочном центре гранд-отеля "Жемчужина" в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.

© Sputnik / Александр Арефьев
Пользователи Сети выбрали лучшее фото конкурса Стенина онлайн-голосованием

В экспозицию войдут также работы победителей региональных конкурсов "Планета Москва", "Памяти Александра Ефремова", отдельные снимки авторов таких изданий, как "Коммерсантъ", и лауреатов Международного конкурса православной фотографии.

Форум в Сочи (10 – 16 сентября) проводится Союзом журналистов России при поддержке фондов президентских грантов и соберет около 1000 участников. Ими станут деятели культуры и искусства, политики, журналисты со всей страны.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

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