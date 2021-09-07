Археологи обнаружили два таинственных шара в Шотландии

Находка сделана в многокамерной гробнице в заливе Треснесс на Оркнейских островах Шотландии.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии обнаружили в гробнице на Оркнейских островах Шотландии два таинственных полированных шара, которым, предположительно, более четырех тысяч лет, сообщает Daily Mail.

Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года, и специалисты очень спешат, поскольку гробница разрушается.

Оба шара диаметром около пяти сантиметров. По словам исследователей, у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.

Ученые пока затрудняются ответить, для чего были предназначены изделия. Однако есть предположения, что их могли использовать как оружие, предметы, необходимые для ритуалов или гаданий, а также обработки кожи и даже перемещения строительных блоков.

© Foto / Facebook/UCLan Archaeology & Anthropology В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет

Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита, каждый из которых ученые считают "потрясающей находкой".

Помимо этого, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, среди которых ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники.