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Археологи обнаружили два таинственных шара в Шотландии

© Foto / Facebook/UCLan Archaeology & Anthropology
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Находка сделана в многокамерной гробнице в заливе Треснесс на Оркнейских островах Шотландии.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Ученые из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии обнаружили в гробнице на Оркнейских островах Шотландии два таинственных полированных шара, которым, предположительно, более четырех тысяч лет, сообщает Daily Mail.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Раскопки в этой местности ведутся с 2017 года, и специалисты очень спешат, поскольку гробница разрушается.

Оба шара диаметром около пяти сантиметров. По словам исследователей, у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.

Ученые пока затрудняются ответить, для чего были предназначены изделия. Однако есть предположения, что их могли использовать как оружие, предметы, необходимые для ритуалов или гаданий, а также обработки кожи и даже перемещения строительных блоков.

© Foto / Facebook/UCLan Archaeology & Anthropology
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Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита, каждый из которых ученые считают "потрясающей находкой".

Помимо этого, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, среди которых ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники.

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