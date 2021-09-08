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Иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе через аэропорт Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210908/1033168540/Inostrantsy-smogut-vekhat-v-Rossiyu-po-elektronnoy-vize-cherez-aeroport-Sochi.html

С 1 января 2021 года посетить Россию можно по электронной краткосрочной визе, оформление которой занимает не более четырех дней.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Аэропорт Сочи вошел в список пунктов пропуска, через которые иностранцы могут въезжать в Россию на основании единой электронной визы, сообщил в своем Telegram мэр города Алексей Копайгородский.

Отмечается, что электронный документ иностранные граждане будут получать в упрощенном порядке. Необходимо заполнить электронную анкету, загрузить фото, приложить копию паспорта и оплатить консульский сбор. Заявление рассмотрят в течение четырех дней.

Приглашения, билетов и брони в средствах размещения при этом не требуется.

По словам главы города, это будет способствовать развитию въездного туризма. Копайгородский подчеркнул, что в обязательном порядке необходимо будет проработать все вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и определить рабочие механизмы программы. 

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