Иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе через аэропорт Сочи

С 1 января 2021 года посетить Россию можно по электронной краткосрочной визе, оформление которой занимает не более четырех дней.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Аэропорт Сочи вошел в список пунктов пропуска, через которые иностранцы могут въезжать в Россию на основании единой электронной визы, сообщил в своем Telegram мэр города Алексей Копайгородский.

Отмечается, что электронный документ иностранные граждане будут получать в упрощенном порядке. Необходимо заполнить электронную анкету, загрузить фото, приложить копию паспорта и оплатить консульский сбор. Заявление рассмотрят в течение четырех дней.

Приглашения, билетов и брони в средствах размещения при этом не требуется.

По словам главы города, это будет способствовать развитию въездного туризма. Копайгородский подчеркнул, что в обязательном порядке необходимо будет проработать все вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и определить рабочие механизмы программы.

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