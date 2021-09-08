Погиб глава МЧС России

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он пробыл на посту главы Министерства по чрезвычайным ситуациям России три года.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.

Как пишет в своем Telegram главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, во время учений Зиничев с оператором стояли на скале на краю выступа.

"Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - пишет Симоньян.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.