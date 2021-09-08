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Глава МЧС России погиб, спасая режиссера Александра Мельника

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев трагически погиб на 56-м году жизни на межведомственных учениях в Арктике.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая режиссера Александра Мельника, об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

© Sputnik / Алексей Никольский
Погиб глава МЧС России

Мельник прибыл в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

По данным МЧС, Мельник сорвался со скалы в воду, в этот момент рядом находился Зиничев. 

Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.

Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу. С борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.

Мельник был членом гильдии кинорежиссеров России и лауреат премии "Ника", многие годы сотрудничал с МЧС России.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.

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