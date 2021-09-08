Внимание клыкам: леопарду Олимпии из Сочинского нацпарка вылечили зубы

Олимпия появилась на свет в Центре восстановления леопарда на Кавказе в июне 2016 года у пары леопардов Задига и Андреи.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Самке леопарда Олимпии из "Центра восстановления леопарда на Кавказе" Сочинского нацпарка провели плановую процедуру лечения зубов, об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В 2019 году хищница повредила клыки о прутья вольера, именно этому и уделили внимание специалисты при осмотре.

Специально для приема Олимпии из Москвы приехали главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный ветврач клиники "Раденис" Наталья Корнилова.

Николай Воронин, руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе ФГБУ "Сочинский национальный парк", рассказал, что операция проходила под общей анестезией и длилась полтора часа.

"Все мероприятия прошли успешно. Олимпия чувствует себя хорошо. Сейчас ей назначен ряд анализов, а также курс медицинских препаратов после лечения", — рассказывает Николай.

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Врачи отмечают, что у крупных кошек процесс разрушения зубов происходит очень быстро, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр.

Олимпия появилась на свет в июне 2016 года. Также как и другие воспитанники Центра она успешно проходила программу подготовки к выпуску в природу. Однако в 2019 году, при конфликте с соседями, Олимпия сильно повредила лапу, в результате чего выпуск её в дикую природу оказался невозможным.

На данный момент в Центре обитают 15 особей переднеазиатского леопарда. Из них десять взрослых кошек и пять котят.

Всего за время существования Центра в дикую природу выпущено десять леопардов, шесть из которых прекрасно адаптировались и уже 4-5 лет живут в природе.

В середине июля 2016 года для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в дикую природу были выпущены три переднеазиатских леопарда: самка Виктория, самцы Килли и Ахун.

В ноябре 2017 года житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду воровавшую кур самку переднеазиатского леопарда Викторию. Позже она была вывезена в Кавказский заповедник, где в январе 2018 года была найдена мертвой.