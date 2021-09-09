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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну детей до 12 лет

© AFP 2019 / Ozan Kose
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Sputnik Абхазия
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Ранее в Турцию без предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус могли въехать дети до шести лет.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Турция разрешила для въезда в страну детям до 12 лет не предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР- или антиген-теста, пишет Вестник АТОР со ссылкой на сайт IATA.

Пассажиры, приезжающие в Турцию из стран, кроме Афганистана, Бангладеша, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Непала, Пакистана, Сингапура, Южной Африки, Шри-Ланка, Великобритании, должны иметь при себе:

  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда или
  • отрицательный результат экспресс-теста на антиген (не путать с антителами!) к COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до приезда.

Справки с отрицательными результатами тесты не нужно предоставлять детям до 12 лет. Ранее такое послабление действовало только для детей до шести лет.

Также тесты не должны предъявлять: 

  • вакцинированные пассажиры (полная вакцинация пройдена по меньшей мере за 14 дней до приезда);
  • пассажиры, прибывающие из Венгрии или Сербии со справкой о вакцинации против COVID-19, выданной Венгрией или Сербией, и сопровождающие их несовершеннолетние моложе 18 лет;
  • пассажиры со справкой о выздоровлении от COVID-19, выданной не позднее, чем за 6 месяцев до прибытия.

Новые правила уже вступили в силу 4 сентября и действуют до 30 сентября.

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