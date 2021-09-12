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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за смерчей

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Штормовое предупреждение будет действовать в течение суток 12 сентября на участке Магри — Веселое.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным образованием смерчей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": 12 сентября 2021 г., на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - сообщает ведомство.

Сейчас на курорте установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет плюс 24 градусов.

Экстренные службы просят жителей Сочи и гостей соблюдать меры безопасности: не выходить на улицу во время сильного ветра, не стоять под линией электропередачи, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьями.

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