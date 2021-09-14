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Скончался бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

© Foto / Валерий Матыцин
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В 2000-2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Герой России Виктор Казанцев скончался во вторник, сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа.

"Со слов родственников Виктора Германовича Казанцева, он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в Клубе военачальников, Казанцев умер в районе семи утра в Краснодаре.

Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне. В 2000-2004 годах был первым полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

С 2015 года Виктор Казанцев был главным инспектором группы в Объединенном стратегическом командовании Южного военного округа.

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