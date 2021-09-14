Президент России ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Накануне российский лидер во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что после обнаружения в окружении заболевших коронавирусом Путин сдал тест, и он абсолютно здоров.