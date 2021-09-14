Рубль впервые с 2016 года вошел в список 20 самых популярных валют в мире

В последний раз российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

В июле этого года на первом месте расположился американский доллар (39,38%), на втором — евро (38,43%). Третья строчка рейтинга с гораздо более скромной долей в 5,99 процента досталась британскому фунту стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами.

Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют.