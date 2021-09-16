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Владимир Путин посетит зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210916/1033220377/Vladimir-Putin-posetit-zimnie-Olimpiyskie-igry-2022-v-Pekine.html

Двадцать четвертые зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в в китайской столице Пекине с 4 по 20 февраля.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества", - заявил Лаврова на встрече с главой МИД Китая Ваном И в Душанбе.

31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре столицей проведения Олимпийскиx игр был назван Пекин, который станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.

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