Ученые определили, в чем опасность мутировавшего коронавируса

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

В ходе исследования изучались истории пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

Ученые провели эксперимент, во время которого добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню "С днем рождения тебя". Как оказалось, люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант.

Благодаря исследованию, авторы подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%.

Подчеркивается необходимость не только прививаться, но и продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты и проветривать помещения.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".

Среди основных особенностей дельта-штамма — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.