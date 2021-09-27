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Великобритания столкнулась с дефицитом топлива на АЗС

© AFP 2019 / ADRIAN DENNIS
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Sputnik Абхазия
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Соединенное Королевство в последние несколько месяцев столкнулось c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В Великобритании образовались очереди на заправках, в центральной части Лондона въезд на некоторых АЗС вовсе закрыт из-за отсутствия топлива, передает  РИА Новости.

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.

На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun.

По информации СМИ, мотоциклист набросился на другого водителя, затем в конфликт вмешались еще несколько человек.

В субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции

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