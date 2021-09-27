Великобритания столкнулась с дефицитом топлива на АЗС

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. В Великобритании образовались очереди на заправках, в центральной части Лондона въезд на некоторых АЗС вовсе закрыт из-за отсутствия топлива, передает РИА Новости.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.
На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun.
Brawl breaks out between moped drivers at a petrol station as motorists struggled to fill up pic.twitter.com/Cs2SE6KSLB— The Sun (@TheSun) September 27, 2021
По информации СМИ, мотоциклист набросился на другого водителя, затем в конфликт вмешались еще несколько человек.
В субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции