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Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются в позитивном ключе

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В среду 29 июля в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Москва и Анкара научились находить взаимовыгодные компромиссы, заявил президент России Путин на встрече с турецким коллегой Эрдоганом в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что "переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом".

"На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", – сказал Владимир Путин

Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран дает гарантию стабильности.

Президент Турции в свою очередь отметил важность совместных шагов с Россией по Сирии, подчеркнув, что мир в регионе зависит от отношений Москвы и Анкары.

© Sputnik / Туран Салджы
Турецкий депутат: АЭС "Аккую" – важнейшая веха сотрудничества Турции и России

Он также рассказал, что посетил строительство атомной электростанции "Аккую", которую "Росатом" сооружает в провинции Мерсин на юге Турции.

"Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", – уточнил Эрдоган.

Он также выразил благодарность России за помощь в борьбе с лесными пожарами.

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