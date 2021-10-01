Машина с абхазскими номерами снесла забор аэропорта в Сочи

Инцидент произошел днем в четверг 30 сентября на улице Авиационной в Сочи. О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Автомобиль марки BMW с абхазскими номерами наехал на препятствие, потерял управление, протаранил забор международного аэропорта Сочи и остановился на газоне аэродрома. Об этом пишет Коммерсант Краснодар.

У иномарки оторвало задние бампер и колесо.

На место происшествия прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта и ГИБДД.

Отмечается, что на работу аэропорта произошедшее никак не повлияло, и все рейсы вылетели по расписанию.

Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.