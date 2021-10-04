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Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение рецепторов осязания и тепла

© AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
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Sputnik Абхазия
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О присуждении премии в понедельник объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Нобелевская премия по медицине за 2021 год присуждена ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, изучавшим, как живые организмы чувствуют температуру и прикосновения.

Джулиус и Патапутян в свое время открыли молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические реакции, в результате которых люди чувствуют ощущения тепла, холода или касаний.

Американец по происхождению Джулиус работает в Университете Калифорнии (Сан-Франциско, США), уроженец Ливана Патапутян - в Медицинском институте Говарда Хьюза (Ла Холла, США).

Восприятие рецепторов температуры и осязания кажется очевидным, однако механизм их работы ранее был недоисследованным.

Нобелевскую премию по медицине, открывающую Нобелевскую неделю, в этом году получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян "за открытие рецепторов температуры и осязания".
В сообщении Нобелевского комитета говорится, что ученые исследовали восприятие воздействий, кажущихся очевидными, но механизм которых до их работ оставался недоисследованным.

5 октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Премию по экономике объявят 11 октября.

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