Facebook назвала причину глобального сбоя

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Сбой в работе Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании.

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", – говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

При этом в Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

Пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с сайтами и приложениями этих сервисов вечером 4 октября.

Как писали СМИ, сбой Facebook также затронул офис компании, в котором перестали работать внутренние службы и электронные пропуска сотрудников, которые не смогли проникнуть внутрь, чтобы начать работать над восстановлением сервисов.

Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю.

На фоне происходящего акции социальной сети упали почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

Также сообщалось о сбоях у ряда компаний и сервисов, никак не связанных с Facebook – банков, авиакомпаний, сотовых операторов, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix.