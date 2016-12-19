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МИД Абхазии. Архивное фото

МИД Абхазии решительно осудил убийство посла РФ в Анкаре

© Фото: предоставлено МИД РА
В Абхазии
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с терактом, произошедшим 19 декабря в Анкаре, сообщается на официальном сайте МИД Абхазии.

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"Министерство иностранных дел Республики Абхазия решительно осуждает дерзкий и вызывающий террористический акт, в результате которого погиб Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Геннадьевич Карлов", — говорится в сообщении.

В МИД Абхазии также выразили надежду на то, что заказчики и организаторы теракта "понесут заслуженное суровое наказание".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также коллегам Андрея Геннадьевича. Имя Андрея Карлова будет вписано в историю дипломатии как образец самоотверженного служения своей Родине", — отмечается в в ноте соболезнования МИД Абхазии.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре. По информации МИД РФ, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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