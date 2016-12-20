Чирикба: убийство посла - чрезвычайное событие в мировой практике

СУХУМ, 20 дек — Sputnik, Амра Амичба. Чрезвычайным событием в мировой практике назвал убийство посла России в Турции экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.

"Шокирующее публичное убийство посла России в Турции поражает своей дерзостью", — сказал Вячеслав Чирикба. - Приходят на ум трагическая гибель в 1829 году посла России в Персии, гениального писателя Александра Грибоедова, а в начале XX века – теракт против советского дипломата Вацлава Воровского и убийство эсерами посла Германии в Советской России графа фон Мирбаха".

По словам Чирикба, учитывая сложный политический и геополитический контекст, сложившийся вокруг войны в Сирии, этот злодейский теракт является своеобразной многоходовкой в чрезвычайно чувствительном регионе Большого Ближнего Востока, в этом пороховом погребе Передней Азии.

"Кроме так называемого "наказания" России за поражение террористов в Алеппо и ранее в Пальмире, дерзкий теракт направлен также и на саботаж стремительно налаживающихся после недавнего острого кризиса российско-турецких отношений, о чем было прямо сказано российским президентом. Сотрудничество президентов Путина и Эрдогана по таким чувствительным стратегическим направлениям, как совместная борьба с ИГИЛ явно нарушает многие планы", — отметил экс-министр.

Чирикба подчеркнул, что "выстрелы в спину дипломату, представляющему великую державу, явились одновременно выстрелами и в Россию, и в Турцию президента Эрдогана, и в российско-турецкие отношения, и в урегулирование с лидирующей ролью России кровавого конфликта в Сирии".

"Большой утратой для российской дипломатии" назвал трагическую гибель Андрея Карлова бывший министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.

"Храню самые лучшие воспоминания о встрече с Андреем Геннадиевичем, состоявшейся в феврале 2013 года в Посольстве Российской Федерации в Анкаре, которое я посетил вместе с Полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гицба. Андрей Геннадиевич был умный, интеллигентный и очень обаятельный человек, высокий профессионал в области внешней политики. Состоялся достаточно обстоятельный дружеский разговор с послом и его коллегами о состоянии абхазо-российских отношениий, о взаимодействии офиса Полномочного представителя и Посольства, о контактах с абхазской диаспорой Турции. Андрей Геннадиевич высоко оценил конструктивную позицию абхазской диаспоры Турции во время подготовки и проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Как ценную реликвию о той встрече храню замечательное блюдо турецкой работы с российским гербом и символами Российского посольства, подаренное мне на память Андреем Геннадиевичем", — поделился воспоминаниями Вячеслав Чирикба.

Абхазский дипломат заметил, что Андрей Карлов был большим другом Абхазии. Еще будучи директором Консульского департамента МИД России, он оказал содействие в своевременной выдаче виз соотечественникам во время масштабной и беспрецедентной гуманитарной акции абхазского руководства по переезду в Абхазию более пятисот соотечественников из Сирии, которые тем самым избежали ужасов войны.

Вячеслав Чирикба выразил самые искренние соболезнования семье и близким Андрея Карлова, а также соболезнования МИД Российской Федерации и его главе Сергею Лаврову в связи с трагической гибелью выдающегося российского дипломата и замечательного человека.



