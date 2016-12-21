О том, как проходит акция, которая завершится 26 декабря вручением новогодних подарков детям, написавшим письма Деду Морозу, корреспонденту Sputnik рассказала исполнительный директор фонда "Киараз" Камма Гопия.

Sputnik, Амра Амичба

Письмо Деду Морозу с сокровенным новогодним пожеланием написали 473 ребенка из многодетных семей. Некоторые из-за погоды не могли сами принести свои послания, по телефону их записывала Камма. Каждое письмо получило свой номер и было запечатано в специальный красный конверт.

"В основном мальчики и девочки хотят получить в подарок игрушки и одежду. Я знакома со многими семьями, и когда мальчик пишет, что хочет пистолет в подарок, а я знаю, что из-за неимения ботинок он не пошел в школу, я спрашиваю, почему он так написал. Родители говорят, стесняется, — рассказала Камма Гопия. — Надо отметить, что мы охватили все районы Абхазии. Практически в каждом селе есть две или три семьи, которым нужна помощь".

Акция "Подари чудо" идет с начала декабря. За конвертами с пожеланиями приходят в офис "Киараз", многие организации и предприятия берут сразу по 20-30 конвертов и обещают к 23 декабря принести подарки.

"И знаете, я заметила еще с прошлого года, что люди охотно принимают участие именно в новогодних акциях. Офис просто "взрывается". Может, сказывается атмосфера праздника, каждый стремится сделать добро, чтобы ребенок поверил в чудо и Деда Мороза", — поделилась наблюдениями Гопия.

© Sputnik. Амра Амичба Чудо в подарок.

Многие уже принесли подарки. Все они будут вручены детям на Новогоднем представлении в Абхазском театре и РУСДРАМе.

"Для детей из многодетных семей Абхазии оба театра передали в "Киараз" бесплатные билеты на свои представления 26 и 27 декабря", — отметила директор.

Во время нашей беседы с Каммой раздался стук в дверь, несколько человек пришли за конвертами. Одна из посетительниц Наала, выбрала конверт "459". В письме мальчик мечтает о новых зимних ботинках 29-го размера.

"Что нужнее ребенку, то и исполню. Дайте еще письма, где просят в подарок одежду", — сказала Наала.

© Sputnik. Томас Тхайцук Не слипнется

А детская мечта из конверта "119" уже, можно сказать, сбылась, но он пока об этом не знает. Житель Сухума Андрей вошел в офис "Киараз" с огромной упаковкой, где лежала машина с пультом радиоуправления. Точно такая, как и просил мальчик у Деда Мороза.

За неполный час, что корреспондент Sputnik провел в офисе "Киараз", поток посетителей не прекращался. Семья Бжания взяла себе три конверта с пожеланиями и еще несколько попросила для родственников.

В офис "Киараз" пришла Алена со своим полуторагодовалым ребенком. Здесь она берет детское питание для сына. Алена рассказала, что у нее четверо детей, семья снимает квартиру в Сухуме, а работает только муж. Увидев, что Алена с ребенком пришла в дождливую погоду без зонта, Камма подарила ей зонт из запасов "Киараза". Спросив что-то на ухо у Алены, Камма вынесла со склада новые сапоги. В этот день новогодний подарок получила и мама.

© Sputnik. Амра Амичба Чудо в подарок.

Новогодняя акция "Подари чудо" продлится до 23 декабря. В офисе "Киараз" еще есть конверты с детскими мечтами.

"Вы успеете сделать добро! Приходите", — сказала Камма.

На вопрос о том, а вдруг кто-то останется без подарка, она с уверенностью сказала: "Это исключено. Наши люди умею быть отзывчивыми".