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Народное собрание Республики Абхазия

Галустян: партии смогут выдвигать кандидата в депутаты во всех округах

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Наркоманы и больные алкоголизмом не смогут принять участие в выборах в Парламент Абхазии, сказал в интервью Sputnik депутат Народного Собрания Левон Галустян.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Возможность выдвигать кандидатов в депутаты Парламента Абхазии для политических партий республики в каждом из 35 избирательных округов стала существенным изменением, внесенная в закон "О выборах депутатов Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия", считает депутат Левон Галустян.

"Изначально вариант закона о выборах депутатов Парламента Абхазии предусматривал, что политические организации имеют право выдвигать своих кандидатов только в одной трети из существующих избирательных округов. Как вы знаете, в республике 35 одномандатных округов и только в 11 политические партии имели возможность выдвигать своих кандидатов. Сейчас такая норма отсутствует", — сказал Галустян.

Среди внесенных изменений в закон о выборах парламентариев, Галустян также выделил введенные цензы для людей, у которых непогашенная судимость. 

"То есть кандидат, который выдвигает свою кандидатуру на выборах депутата Народного Собрания, должен предоставить соответствующие справки из МВД Абхазии о том, что у него на день голосования погашена и снята судимость", — подчеркнул депутат.

Полную версию интервью депутата Народного Собрания Абхазии Левона Галустяна слушайте здесь »»»

Левон Галустян также перечислил другие  цензы, которые ранее не существовали в абхазском законодательстве, касающиеся выборов в высший законодательный орган страны. Теперь в выборах в Парламент не смогут принять участие люди, больные алкоголизмом, психоневрологическими расстройствами и  наркоманией.

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