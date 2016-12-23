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Новогодняя елка на новом р-не.

"Красавица" с Северной: новогодний подарок Новому району Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В центральном сквере Нового района Сухума установили елку, соперничающую по красоте и высоте с главной елкой страны. Откуда она появилась и благодаря кому местные жители смогут любоваться живым новогодним деревом, узнала корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Sputnik, Амра Амичба 

Высокая зеленая красавица, олицетворяющая новогодние праздники, 37 лет  росла во дворе частного дома  по улице Северная в Новом районе.

"Я была в десятом классе, когда отец посадил это дерево, — рассказала Марина Аведян. – Можно сказать, что всю сознательную жизнь елка росла и росла у нас на глазах".

В далеком 1979 году Карекин Аведян, отец Марины, высадил во дворе маленькую ель. А саженец привез из села Адзгара в Кодорском ущелье, куда возил на летние каникулы своих детей:  Руслана, Роберта и Марину.  Дерево выросло выше их двухэтажного дома. Диаметр ствола — почти полметра, из-за этого хозяевам даже пришлось переделать дорожку к саду.

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Дерево и дальше бы росло во дворе, никому не мешало, в знойные жаркие дни защищало верхние этажи дома от прямых лучей солнца. Меньше месяца назад Марина узнала, что искусственная елка, которую ежегодно ставили на "пятачке" в Новом районе, износилась и требуется купить новую. Чтобы доставить радость всем ребятишкам и жителям района, Марина решила подарить семейную реликвию городу.

Сооружение главной елки страны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Работники столичного "Зеленого хозяйства" провели целую операцию с привлечением спецтехники. После долгих манипуляций огромную ель вывезли к месту установки.

"Какая же она красивая! — не удержалась от восхищенного возгласа Марина Аведян. – Я рада, что нашей елкой будут любоваться все. Обязательно приду на праздник со своими внуками. Я рассказала отцу, который сейчас лежит в больнице, о том, что дарю елку городу, он был рад и горд".

Замначальника Управления культуры администрации Сухума Тимур Квеквескири поблагодарил Марину Аведян за новогодний подарок всем жителям Нового района.

Рабочие "Зеленого хозяйства" установили елку в центральном сквере Нового района, где она и будет стоять, радуя жителей,  все новогодние праздничные дни. 

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