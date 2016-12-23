Sputnik, Амра Амичба

Высокая зеленая красавица, олицетворяющая новогодние праздники, 37 лет росла во дворе частного дома по улице Северная в Новом районе.

"Я была в десятом классе, когда отец посадил это дерево, — рассказала Марина Аведян. – Можно сказать, что всю сознательную жизнь елка росла и росла у нас на глазах".

В далеком 1979 году Карекин Аведян, отец Марины, высадил во дворе маленькую ель. А саженец привез из села Адзгара в Кодорском ущелье, куда возил на летние каникулы своих детей: Руслана, Роберта и Марину. Дерево выросло выше их двухэтажного дома. Диаметр ствола — почти полметра, из-за этого хозяевам даже пришлось переделать дорожку к саду.

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Дерево и дальше бы росло во дворе, никому не мешало, в знойные жаркие дни защищало верхние этажи дома от прямых лучей солнца. Меньше месяца назад Марина узнала, что искусственная елка, которую ежегодно ставили на "пятачке" в Новом районе, износилась и требуется купить новую. Чтобы доставить радость всем ребятишкам и жителям района, Марина решила подарить семейную реликвию городу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Главная елка страны нарядилась к встрече Нового года 9

Работники столичного "Зеленого хозяйства" провели целую операцию с привлечением спецтехники. После долгих манипуляций огромную ель вывезли к месту установки.

"Какая же она красивая! — не удержалась от восхищенного возгласа Марина Аведян. – Я рада, что нашей елкой будут любоваться все. Обязательно приду на праздник со своими внуками. Я рассказала отцу, который сейчас лежит в больнице, о том, что дарю елку городу, он был рад и горд".

Замначальника Управления культуры администрации Сухума Тимур Квеквескири поблагодарил Марину Аведян за новогодний подарок всем жителям Нового района.

Рабочие "Зеленого хозяйства" установили елку в центральном сквере Нового района, где она и будет стоять, радуя жителей, все новогодние праздничные дни.