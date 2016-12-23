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Операция "Елка": как устанавливали елку в Новом районе Сухума

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(1:35 / 9.94Mb / просмотров видео: 24)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Высокая зеленая красавица, олицетворяющая новогодние праздники, 37 лет росла во дворе частного дома по улице Северная в Новом районе.

В далеком 1979 году Карекин Аведян, отец Марины, высадил во дворе маленькую ель. Дерево выросло выше их двухэтажного дома. Диаметр ствола — почти полметра, из-за этого хозяевам даже пришлось переделать дорожку к саду.

Дерево и дальше бы росло во дворе, но меньше месяца назад Марина узнала, что искусственная елка, которую ежегодно ставили на "пятачке" в Новом районе, износилась и требуется купить новую. Чтобы доставить радость всем ребятишкам и жителям района, Марина решила подарить семейную реликвию городу.

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Работники столичного "Зеленого хозяйства" провели целую операцию с привлечением спецтехники. После долгих манипуляций огромную ель вывезли к месту установки.

"Какая же она красивая! — не удержалась от восхищенного возгласа Марина Аведян. – Я рада, что нашей елкой будут любоваться все. Обязательно приду на праздник со своими внуками. Я рассказала отцу, который сейчас лежит в больнице, о том, что дарю елку городу, он был рад и горд".

Замначальника Управления культуры администрации Сухума Тимур Квеквескири поблагодарил Марину Аведян за новогодний подарок всем жителям Нового района.

Рабочие "Зеленого хозяйства" установили елку в центральном сквере Нового района, где она и будет стоять, радуя жителей,  все новогодние праздничные дни. 

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