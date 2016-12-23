"Православную Абхазию" показали в Сухумском кафедральном соборе

СУХУМ, 23 дек — Sputnik, Анжелика Бения. Более 70 работ фотографа Владимира Попова было представлено на выставке "Православная Абхазия" в Сухумском кафедральном соборе.

По словам отца Игнатия (Киут), выставка была организована, чтобы показать "какой жизнью живет Святая Церковь за последние десятки лет после сложного военного периода".

"Мы хотим показать этой выставкой жизнь церкви во всех ее сферах. Наше абхазское духовенство постоянно совершает богослужение во всех храмах. В советское время в Абхазии было шесть храмов и не было ни одного абхазского священника. Сегодня мы совершаем богослужения на абхазском языке и стараемся переводить богослужебные книги на наш язык. Церковь не строится мановением руки, указами, она строится трудом, потом, слезами, молитвами. Сочетать труд и молитву необходимо в деле строительства Святой Церкви", – сказал отец Игнатий.

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Фотовыставка по техническим причинам не могла собрать большое количество фотографий. Однако, посмотрев это небольшое количество представленных работ, можно понять духовную жизнь Абхазии, добавил он.

© Sputnik. Анжелика Бения Фотовыставка "Православная Абхазия" в Сухумском Кафедральном соборе

Выставку посетили жители и гости Сухума, общественные и политические деятели. Президент республики Рауль Хаджимба заметил, что такие экспозиции имеют большое значение для развития Абхазии.

"Мы будем жить в добре и мире. Это нужно нашему обществу. Эта выставка – показатель того, что есть память, и она должна двигать нас вперед, в будущее", – отметил Хаджимба.

На выставке представлено более 70 фотографий, сделанных за последние 20 лет. Все работы принадлежат руководителю информационного фотоагентства Абхазпресс-АРТФ Владимиру Попову.

"Они не отбирались, они снимались. Это новейшая история православной Абхазии. В этом году исполнилось 20 лет нашему агентству Абхазпресс-АРТФ. Когда-то первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба было решено создать нашу организацию. С этой минуты я снимал все, что происходило в Абхазии. У каждой фотографии своя особая история", – сказал фотограф.

Фотовыставка "Православная Абхазия" доступна для всех желающих и будет открыта, пока есть посетители.



