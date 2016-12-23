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"Православная Абхазия": священники говорили на английском и демонстрировали фото

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© Sputnik. Анжелика Бения

Выставка фотографий "Православная Абхазия" открылась в Сухумском кафедральном соборе в пятницу 23 декабря.

Более 70 работ фотографа Владимира Попова было представлено на выставке "Православная Абхазия" в Сухумском кафедральном соборе.

По словам отца Игнатия (Киут), выставка была организована, чтобы показать "какой жизнью живет Святая Церковь за последние десятки лет после сложного военного периода".

Подробнее об этом читайте здесь>>

Фотовыставка по техническим причинам не могла собрать большое количество фотографий. Однако, посмотрев это небольшое количество представленных работ, можно понять духовную жизнь Абхазии, добавил он.

Выставку посетили жители и гости Сухума, общественные и политические деятели. Президент республики Рауль Хаджимба заметил, что такие экспозиции имеют большое значение для развития Абхазии.


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