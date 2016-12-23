"Православная Абхазия": священники говорили на английском и демонстрировали фото

Более 70 работ фотографа Владимира Попова было представлено на выставке "Православная Абхазия" в Сухумском кафедральном соборе.

По словам отца Игнатия (Киут), выставка была организована, чтобы показать "какой жизнью живет Святая Церковь за последние десятки лет после сложного военного периода".

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Фотовыставка по техническим причинам не могла собрать большое количество фотографий. Однако, посмотрев это небольшое количество представленных работ, можно понять духовную жизнь Абхазии, добавил он.

Выставку посетили жители и гости Сухума, общественные и политические деятели. Президент республики Рауль Хаджимба заметил, что такие экспозиции имеют большое значение для развития Абхазии.



