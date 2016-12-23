Человеческий капитал абхазского бизнеса

Налоговый льготы, поддержка абхазского экспорта, увеличение ВВП, — в пресс-центре Sputnik министр экономики Абхазии Адгура Ардзинба подвел итоги работы ведомства за 2017 год.

Sputnik, Владимир Бегунов.

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По словам министра, несмотря на рост ВВП Абхазии на 3,7% за последние два года, уровень жизни граждан остается крайне низким. Доля ВВП на душу населения в республике в пять раз ниже мирового показателя.

"Для того, чтобы выйти на самообеспечение всех процессов жизнедеятельности государства нужен бюджет в 20 млрд. рублей, – сказал Ардзинба. — Мы рассчитываем выйти к таким показателям в 2025 году (бюджет Абхазии в 2016 году – 13,5 млрд. рублей вместе с российской помощью – ред.)".

Министр экономики сказал, что рост абхазского экспорта внушает оптимизм. Он увеличился от 2,9 до 4,7 млрд. рублей за два года. В тоже время, как заявил Ардзинба, замедлился рост импорта, и уменьшилось отрицательное сальдо между импортом и экспортом.

Адгур Ардзинба, отметил повышение эффективности государственных объектов. Доходы Рицинского национального парка за 2015-2016 годы увеличились в четыре раза.

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Налоговые каникулы

Министр рассказал, что сейчас в администрации на согласовании находится проект закона о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей. В ближайшее время он должен попасть в кабмин на утверждение, а потом — в Администрацию Президента. Его суть в том, что при открытии своего дела предприниматели будут освобождаться от всех налогов на срок от года до трех лет.

"Кроме того запускается программа поддержки экспорта, — сказал Ардзинба. — Она будет осуществляться в нескольких направлениях: государство будет покрывать часть процентных ставок по кредитам, взятым в абхазских банках, брать на себя часть расходов на сертификацию и лицензирование продукции, продвигать экспортируемые товары на зарубежных выставках и ярмарках".

© Sputnik / Томас Тхайцук Минэкономики: необходимость и эффективность ж/д кредита под вопросом

В районных администрациях в 2017 году, по словам министра, появится уполномоченный по вопросам малого бизнеса, чтобы решать вопросы предпринимателей на местах.

Министерство экономики совместно с Абхазским госуниверситетом планирует ввести курсы повышения квалификации для начинающих предпринимателей и чиновников.

Адгур Ардзинба, рассказывая об этой инициативе, назвал ее вложением в человеческий капитал. Предпринимателям, делающим первые шаги в бизнесе, будут проводить занятия по ведению бухучета, бизнес-планированию, маркетинговому анализу, взаимодействию с органами власти. Перспективным чиновникам предложат стажировки в российских ведомствах.

По словам Ардзинба, деятельность минэкономики Абхазии проверяла счетная палата России. Все результаты еще не обработаны, но по части нарушений и нецелевого использования капитальных инвестиций нарушений не выявлено.



