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Министр экономики Абхазии рассказал о поддержке экспортеров

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Пресс-конференция министра экономики Абхазии в Sputnik (5)
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© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов

Государство будет брать на себя часть выплат по кредиту и затрат на лицензирование товаров, идущих на экспорт.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба на пресс-конференции рассказал, что рост абхазского экспорта внушает оптимизм, он увеличился от 2,9 до 4,7 млрд. рублей за два года. При этом, замедлился рост импорта, и уменьшилось отрицательное сальдо между импортом и экспортом в Абхазии.

Сейчас в администрации на согласовании находится проект закона о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей. В ближайшее время он должен попасть в кабмин на утверждение, а потом — в Администрацию Президента. Его суть в том, что при открытии своего дела предприниматели будут освобождаться от всех налогов на срок от года до трех лет.

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Кроме того запускается программа поддержки экспорта. Она будет осуществляться в нескольких направлениях: государство будет покрывать часть процентных ставок по кредитам, взятым в абхазских банках, брать на себя часть расходов на сертификацию и лицензирование продукции, продвигать экспортируемые товары на зарубежных выставках и ярмарках. 

В районных администрациях в 2017 году, по словам министра, появится уполномоченный по вопросам малого бизнеса, чтобы решать вопросы предпринимателей на местах.  


Темы:
Пресс-конференция министра экономики Абхазии в Sputnik (5)

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