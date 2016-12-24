Новогодний Арт-Маркет 2016 открылся в Сухуме

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Новогодний Арт-Маркет 2015 – фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии – открылся на культурной площадке "Склад" в Сухуме.

Самое главное отличие четвертого Арт-маркета от предыдущих – количество, отметила организатор, председатель молодежного культурного центра "РAPA" Ксения Ирисова-Багапш.

"Вместе с нами сегодня участники практически со всех городов нашей республики, по 5-7 участников из районов. Некоторые участники спланировали свой отдых и приехали к нам из дальнего и ближнего зарубежья. Сегодня с нами Северная Осетия, Турция, Россия. Все это не может не развивать этот проект", – сказала Ксения Ирисова-Багапш.

Грамотное планирование и поддержка кураторов культурной площадки "Склад" позволили уместить на небольшой площадке 55 участников, добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зимний арт-маркет.

В новогоднем Арт-маркете 2016 много новых участников, среди которых и скульптор Архип Лабахуа, который выставил на ярмарке шкатулки, стрелы и деревянные мечи.

"Бамбук — мой любимый материал. Он бывает разных размеров и диаметров. Дизайн моих шкатулок неизменный, как придумал его вначале, так и остался. Стараюсь максимально выделить прелесть самого материала и не добавлять ничего лишнего", – сказал Лабахуа.

© Sputnik. Анжелика Бения Учредитель фестиваля "Арт-маркет": нам важно улучшить имидж Абхазии

По словам Архипа Лабахуа, его работы – не игрушки, а сувениры. Скульптор представил несколько видов мечей: катаны, абхазские двуручные мечи — абагорумы.

"Работы интересные. Их не подаришь детям, потому что опасно такие дарить. А деревянные мечи, скорее, как сувенир. Вообще, абхазское оружие очень минималистичное. Для меня загадка, почему у абхазского меча маленькая гарда, в отличие от европейских крестовин", – добавил он.

Было немало желающих доставить новогодние поздравления близким и друзьям в республике по "Зимней почте", организованной в рамках ярмарки информационным агентством и радио Sputnik Абхазия.

На стенде Sputnik посетители ярмарки могли выбрать поздравительную открытку "Зимней почты" с фотоработами фотографов агентства и оставить свое поздравление. Полученные в рамках проекта открытки будут доставлены своим адресатам в течение новогодних праздников.

Участники из Турции представили на ярмарке ювелирные украшения ручной работы. По словам Саида Куджба, работы выполнены в абхазском традиционном стиле, с использованием орнамента и традиционного плетения.

"У нас много ручной работы. В основном работаем с серебром. Все делается в Стамбуле. Работы выполнены греками, черкесами, турками", – сказал Куджба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зимний арт-маркет.

Для Анны Шахбазян это не первый Арт-маркет и работы ее в этом году отличаются от работ, которые были представлены на предыдущих ярмарках. Участница призналась, что не на шутку заинтересовалась абхазскими национальными вещами и представила аксессуары со старинными узорами с использованием современных драгоценных материалов, такие как кожа, стразы, чешский бисер.

"В этом году я подошла к работе серьезно. Для того чтобы мои аксессуары были грамотно составленными, я ходила в музеи, читала в библиотеках про национальную одежду, аксессуары. Я решила всецело посвятить себя этой работе. Мне нравится создавать что-то новое, эксклюзивное", – поделилась участница Арт-маркета.

Ярмарка собрала много посетителей, среди которых как жители столицы, так и многочисленные ее гости. Новогодний Арт-Маркет 2016 будет доступен до 25 декабря.

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