СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Амра Амичба. В рамках проекта "Мир в руках добра" 19 детей-сирот из Луганской народной республики приедут на новогодние каникулы в Абхазию, об этом корреспонденту Sputnik сообщила руководитель проекта Марина Демидова на благотворительном представлении для абхазских детей в Сухуме.

Дети будут проживать в оздоровительном лагере "Патриот" в Очамчыре с 28 декабря по 9 января.

"Это дети, у которых один или оба родителя погибли в ходе боевых действий у нас в республике. Привезем их на новогодние каникулы на реабилитацию. Хотелось бы, чтобы они морально отдохнули от этих взрывов, потому что они видят смерть, чтобы немножко переключились на мирную жизнь, на красоту Абхазии. Надеемся, что детки наши подружатся с вашими. Абхазия в свое время тоже пережила войну, и тут не понаслышке знают, что это такое. Пока война не придет в твой дом, ты не узнаешь и не почувствуешь, что это такое", — сказала Демидова.

Практически за час до начала представления актовый зал вспомогательной школы Сухума был переполнен, сюда же привезли и детей из Реабилитационного центра. Все ждали начала выступления артистов из Луганска.

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"Хотелось детям подарить счастливую сказку, — сказала руководитель проекта "Мир в руках добра" Марина Демидова. — В преддверии Нового года не только дети, но и взрослые верят в чудеса. Особенным детям нужны положительные эмоции, надеюсь, наше представление станет еще одним мероприятием в помощь родителям и педагогам".

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Как и полагается на новогоднем представлении первыми на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом.

Ожившие персонажи из любимых мультфильмов и сказок, узнаваемые ростовые миньоны, доктор Грю и Баба Яга вызывали яркие эмоции у детей.

Учащейся вспомогательной школы Мадине понравилось представление, хоть и пришлось смотреть выступление артистов стоя, так как в зале уже не было мест.

"Миньоны — мои любимые персонажи, несмотря на то, что из-за сыворотки на некоторое время они стали злыми и подружились даже с бабой Ягой, потом они опять стали добрыми и милыми", — изложила Мадина свою интерпретацию увиденного шоу.

Директор вспомогательной школы Виктория Таркил заметила, что подобного рода выступления, безусловно, радуют детей. Кстати, учащиеся этого учебного заведения уже не первый год и сами выступают в роли артистов, занимаются в театральном кружке при школе. 28-30 декабря в Госфилармонии покажут новогоднее представление «Снежная королева».