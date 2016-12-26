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Артисты из ЛНР сделали подарок абхазским детям

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(1:41 / 10.37Mb / просмотров видео: 30)
Sputnik / Томас ТхайцукАМра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук АМра Амичба

В рамках проекта "Мир в руках добра" артисты концертного агентства "Фаворит" из Луганской народной республики провели новогодние представления для учащихся вспомогательной школы и детей Реабилитационного центра в Сухуме.

Как и полагается на новогоднем представлении первыми на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом.

Ожившие персонажи из любимых мультфильмов и сказок, узнаваемые ростовые миньоны, доктор Грю и Баба Яга вызывали яркие эмоции у детей.

Руководитель проекта Марина Демидова рассказала, что в рамках проекта "Мир в руках добра" с  28 декабря по 9 января  в Очамчыре в оздоровительном лагере "Патриот" будут отдыхать 19 детей-сирот из ЛНР.

"Это дети, у которых один или оба родителя погибли в ходе боевых действий у нас в республике. Привезем их  на новогодние каникулы на реабилитацию. Хотелось бы, чтобы они морально отдохнули от этих взрывов, потому что они видят смерть, чтобы немножко переключились на мирную жизнь, на красоту Абхазии. Надеемся, что детки наши подружатся с вашими. Абхазия в свое время тоже пережила войну и тут не понаслышке знают, что это такое. Пока война не придет в твой дом, ты  не узнаешь и  не почувствуешь, что это такое", — сказала Демидова. 

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