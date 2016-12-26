СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазские спасатели с наступлением темноты приостановили до утра вторника 27 декабря поиски обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа.

"По последним метеосводкам, завтра будет штиль, поэтому мы с утра продолжим поисковые работы. Планируем задействовать еще один катер", — сказал Сабуа.

По словам начальника ГИМС, поисковые работы, проведенные в понедельник 26 декабря, результатов не дали.

© Sputnik. Роберт Джопуа МЧС Абхазии: поиски обломков российского самолета пока безрезультатны

"Сегодня мы проводили визуальный осмотр. Работали на двух катерах, была охвачена территория от Псоу до Пицунды. Было задействовано два спасательных катера и личный состав в количестве 50 человек, из них 30 осматривали побережье", — отметил он.

Сабуа подчеркнул, что в команде, ведущей поиски обломков разбившегося российского самолета, работают водолазы МЧС республики.

"Пока что водолазная группа не нужна, хотя они присутствуют на катерах. Если понадобится, то они готовы погружаться в воду. Подводный рельеф, где проводятся поисковые работы, разнообразный. Ниже 50 метров погружаться они не могут. А в неглубоких местах течение вряд ли принесет что-то", — сообщил Сабуа.

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Руководитель ГИМС также рассказал, что спасатели используют сонар. Отдельно Тенгиз Сабуа отметил взаимодействие с дивизионом пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которые также помогают в поисковых работах.