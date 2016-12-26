Абхазские спасатели на катерах ведут поиск обломков Ту-154

Абхазские спасатели с наступлением темноты приостановили до утра вторника 27 декабря поиски обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

"По последним метеосводкам, завтра будет штиль, поэтому мы с утра продолжим поисковые работы. Планируем задействовать еще один катер", — сказал Сабуа.

По словам начальника ГИМС, поисковые работы, проведенные в понедельник 26 декабря, результатов не дали.

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"Сегодня мы проводили визуальный осмотр. Работали на двух катерах, была охвачена территория от Псоу до Пицунды. Было задействовано два спасательных катера и личный состав в количестве 50 человек, из них 30 осматривали побережье", — отметил он.

Сабуа подчеркнул, что в команде, ведущей поиски обломков разбившегося российского самолета, работают водолазы МЧС республики.

Руководитель ГИМС также рассказал, что спасатели используют сонар. Отдельно Тенгиз Сабуа отметил взаимодействие с дивизионом пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которые также помогают в поисковых работах.



