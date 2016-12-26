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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ

Историк о погибшем операторе "Звезды": он вел себя по-кавказски

© Sputnik. Максим Блинов
В Абхазии
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
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На борту самолета, разбившегося после вылета из Сочи в воскресенье 25 декабря, находилось 92 человека, в том числе девять российских журналистов. С одним из них, оператором телекомпании "Звезда" Александром Сурановым был знаком военный историк из Абхазии Николай Медвенский.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik, Бадри Есиава. Александр Суранов следовал Кавказскому этикету поведения, поделился своими воспоминаниями абхазский военный историк Николай Медвенский о погибшем в крушении ТУ-154 под Сочи журналисте телекомпании "Звезда". 

Полную версию радиоинтервью с Николаем Медвенским слушайте здесь>>

"Несмотря на то, что Александр Суранов происходил родом из России, он вел себя по-кавказски. Он никогда не позволял себе присесть раньше, чем старшие, повысить голос в присутствии них. Знаете, даже, когда он ступал по траве, делал это аккуратно, чтобы не навредить цветам", — рассказал Медвенский.

Историк добавил, что с оператором телекомпании "Звезда" он познакомился во время экспедиции к Гудаутскому перевалу, посвященной 70-летию окончания битвы за Кавказ. На этом перевале участниками были обнаружены останки советского самолета и журналисты телекомпании "Звезда", газеты "Комсомольская правда" были приглашены для освещения этого события. 

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"Наша экспедиция длилась пять дней и для того, чтобы сделать нужные кадры, Суранов мог залезть вместе со своей камерой по грудь в бурлящие горные воды, мог пройти по опасным тропам, по которым и местные жители стараются не ходить", — отметил Медвенский. 

После памятного восхождения на Гудаутский перевал вышли несколько репортажей телекомпании "Звезда" и статья в "Комсомольской правде" о советском самолете, сбитом фашистами. 

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

Среди пассажиров рухнувшего самолета была также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

На борту воздушного судна находились 92 пассажира, в том числе восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.


Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
Теги:
Абхазия

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